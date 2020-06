Milano: da Fondazione Cariplo via bando Lets Go!, 15 milioni a sostegno del Terzo Settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Cariplo ha realizzato un Bando in collaborazione e con il contributo della Fondazione Peppino Vismara e con la partecipazione delle 16 Fondazioni di comunità, che mette a disposizione 15 milioni di euro per sostenere l’operatività degli enti del Terzo Settore in sofferenza economica determinata dalla sospensione delle attività o dagli extra-costi generati dalla riorganizzazione dei servizi per lavorare in sicurezza causa dell’emergenza Covid 19. Il bando “Lets Go!” intende supportare gli Enti di terzo settore nei territori di riferimento (Lombardia, Province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che garantiscono servizi e iniziative che contribuiscono in modo significativo alla coesione e alla crescita del territorio e i servizi alle famiglie e alle persone più fragili. Nella sola Lombardia sono oltre 55mila gli enti di Terzo Settore (il 16 per cento a livello nazionale). (segue) (Com)