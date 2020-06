Milano: da Fondazione Cariplo via bando Lets Go!, 15 milioni a sostegno del Terzo Settore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paolo Morerio, Presidente Fondazione Peppino Vismara, sottolinea che “in uno scenario così difficile consideriamo di grande rilievo la messa in comune di risorse e competenze da parte di diverse Fondazioni, ritenendo che tale collaborazione debba rappresentare la nota caratteristica delle azioni future per l’intero Terzo Settore. Il nostro auspicio è che le risorse ora messe a disposizione possano garantire per il futuro l’indispensabile apporto degli Ets alla costruzione di comunità sempre più solidali e inclusive”. La Presidente di Fondazione Comunitaria Nord Milano, Paola Pessina aggiunge che “l’esperienza di questi quattordici anni in aree metropolitane di hinterland come le nostre - sottoposte alla tensione dal veloce ricambio della loro base sociale – ci mostra con chiarezza che coesione e crescita da noi sono direttamente proporzionali alla capacità condivisa di includere e offrire opportunità anche alle tante persone, alle tante famiglie che sono – o si trovano diventare - più esposte ai rischi di crisi, più povere sul piano economico e culturale. Il ruolo delle nostre realtà non profit, la lucida capacità che dimostrano nell’intercettare le domande e nel costruire risposte efficaci, dirette o in sinergia con le amministrazioni locali, è una chiave della tenuta dell’intera comunità. Operare per sostenerne l’operatività in questo momento vuol dire davvero tutelare i cittadini dei nostri territori non solo dal virus ma dall’incertezza sul domani che il virus ha determinato”. (segue) (Com)