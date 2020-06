Croazia-Austria: Plenkovic, domani Vienna decide su revoca delle restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Austria prenderà domani una decisione sulla revoca delle restrizioni per l'ingresso dei cittadini provenienti dalla Croazia. Lo ha reso noto il premier croato, Andrej Plenkovic, attraverso il proprio profilo Twitter. "Ho parlato con il cancelliere austriaco Sebastian Kurz sui preparativi per l'Euco (Consiglio europeo) della prossima settimana e sulla situazione relativa al Covid-19. Abbiamo convenuto che domani il governo austriaco deciderà sulla revoca, a partire da metà giugno, delle restrizioni alla circolazione delle persone tra la Croazia e l'Austria", ha scritto Plenkovic. La scorsa settimana le autorità austriache hanno annunciato la revoca dell'obbligo di autoisolamento per tutti i cittadini provenienti da Germania, Liechtenstein, Svizzera, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca e Ungheria. I cittadini provenienti dalla Croazia possono attualmente entrare in Austria solo se in possesso di un test negativo al Covid-19. Il test deve essere riprodotto in lingua tedesca o inglese e deve essere stato effettuato al massimo 4 giorni prima della data di ingresso. Possono entrare anche i cittadini croati che non hanno effettuato un test e che hanno la residenza in Austria o un permesso di soggiorno valido, ma in tal caso è obbligatorio un periodo di autoisolamento di 14 giorni. (Seb)