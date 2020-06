Regionali: Rosato (Iv), in Campania appoggiamo De Luca, in Liguria Pd forse vuol far vincere Toti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia viva appoggerà la ricandidatura del presidente della regione Campania uscente, Vincenzo De Luca. "Si, penso proprio di si", ha confermato il deputato di Iv Ettore Rosato ospite di 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio1. "In Toscana e nelle Marche andremo con la coalizione di centrosinistra", ha aggiunto prima di anticipare: "In Liguria hanno detto che non ci vogliono, stanno organizzando le riunioni per scegliere il candidato senza di noi. Forse lì il Pd vuole che resti in carica Toti a fare il governatore, altrimenti qualche operazione l'avrebbe fatta in maniera".(Rin)