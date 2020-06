Agricoltura: Simeone (FI), imprenditori sud pontino abbandonati da Regione Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta ieri un'audizione in commissione Agricoltura in merito alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle opere idrauliche di competenza del Consorzio di bonifica pontino, le attività per la manutenzione dei fossi e dei canali, la fornitura dei servizi essenziali agli agricoltori. L'audizione richiesta dal sottoscritto e dai colleghi Gaia Pernarella (M5s) e Angelo Orlando Tripodi (Lega) ha riguardato in particolare la situazione degli imprenditori agricoli dei Comuni del sud pontino di Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Minturno. Si legge in una nota di Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. "Gli enti in questione non sono più accettati dal Consorzio Aurunco di bonifica di Sessa Aurunca (al quale appartenevano precedentemente) né tantomeno possono ancora usufruire dei servizi erogati dal Consorzio di Bonifica di Latina e Fondi, perché non sono stati ricompresi in questo sul piano operativo. E' evidente che siamo in presenza di problemi burocratici che stanno ritardando il processo di erogazione dei servizi in favore di questi enti. Gli imprenditori agricoli di Minturno, Castelforte e SS.Cosma e Damiano ci chiedono quando potranno avere l'acqua dal Consorzio. Già lo scorso anno si sono registrati enormi danni e ci auguriamo che questo scenario non si ripeta per il 2020. Abbiamo riscontrato in commissione che soluzioni adeguate al problema ancora non sono state trovate. Peraltro mi sono rivolto in modo perentorio al commissario del Consorzio di Bonifica di Latina e Fondi e neopresidente di Anbi Lazio Sonia Ricci e all'assessore regionale all'Agricoltura Enrica Onorati e ho ribadito che gli imprenditori agricoli vogliono l'acqua per irrigare i terreni e procurarsi il raccolto. Chi non è morto di Covid non può morire di burocrazia", conclude Simeone. (Com)