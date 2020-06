Romania: Iohannis, necessario estendere stato d'emergenza per Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato di emergenza dovrebbe essere prorogato in Romania anche se con meno restrizioni: lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, in una conferenza stampa dopo un incontro sulle misure per gestire l'epidemia di Covid-19 con il premier Ludovic Orban, il ministro dell'Interno, Marcel Vela, il ministro della Salute, Nelu Tataru, il ministro della Difesa Nazionale, Nicolae Ciuca, il ministro dell'Economia, dell'Energia e dell'Ambiente, Virgil Popescu e il capo del dipartimento Situazioni di emergenza, Raed Arafat. "Dato che non abbiamo una significativa riduzione del numero dei nuovi contagi, il fatto che abbiamo ancora circa 150 persone in terapia intensiva, ricoverate in ospedale, ci impone di essere ancora cauti e riteniamo che sia necessario estendere lo stato d emergenza", ha affermato il capo dello Stato al Palazzo Cotroceni. Iohannis ha sottolineato che nella fase successiva verranno proposte comunque meno restrizioni, ma "non è possibile continuare senza avere questo strumento chiamato stato di emergenza". (segue) (Rob)