Romania: Iohannis, necessario estendere stato d'emergenza per Covid-19 (2)

- Allo stesso tempo, il capo dello Stato ha precisato che ci saranno misure restrittive che continueranno: la distanza sociale, l'obbligo di indossare una maschera protettiva ed evitare gli assembramenti. Iohannis ha affermato che questa continuazione dello stato di emergenza sarà discussa in una riunione dai membri dell'esecutivo e si è rivolto anche ai membri del parlamento, che devono approvare questa misura: "Siate responsabili, pensate che il virus non scompare con un voto in parlamento, ma se appoggiate il governo, allora possiamo controllarlo efficacemente e lo abbiamo dimostrato. Possiamo controllare efficacemente questa diffusione dell'epidemia", ha affermato Iohannis. Il presidente ha evidenziato inoltre che le misure finora adottate sono state giuste ed efficaci. (Rob)