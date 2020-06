Coronavirus: Pizzul (Pd), su futuro ospedale Fiera Milano da Gallera poche certezze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul futuro" dell'ospedale in Fiera a Milano "da Gallera poche certezze". Lo dichiara il capogruppo del Pd in consiglio regionale, Fabio Pizzul, commentando così la risposta dell'assessore regionale alla Sanità all'interrogazione che chiedeva conto della futura destinazione della struttura, dell'eventuale necessità di altri lavori, dei costi e del cronoprogramma. "Gallera – sottolinea Pizzul - ha annunciato che la giunta approverà la prossima settimana un Piano di sviluppo delle terapie intensive che sarà presentato al governo e che fa seguito al decreto nazionale che indica la necessità di sviluppare le terapie intensive in Lombardia in ospedali dedicati, questo per non disperdere i pazienti nelle strutture periferiche spesso non attrezzate, e in quest'ottica prevede il mantenimento delle strutture nate nell'emergenza a Milano e Bergamo. Un buon proposito quello del piano per l'ospedale in fiera che riguarda però il futuro, mentre la necessità è quella di declinare il progetto al presente. Il Piano deve essere reso noto al più presto. Per ora è nel mondo delle idee. Non è affatto chiaro, inoltre, se la struttura potrebbe già essere immediatamente operativa in tutta la sua capienza o per esserlo necessita di altri interventi". (com)