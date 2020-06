Fase 3: Viminale, verifiche su 69mila persone e oltre 22mila attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di polizia, impegnate anche nella fase 3 dell'emergenza Coronavirus nei controlli per il rispetto delle norme anti-contagio in vigore, con verifiche su persone e attività commerciali, ieri hanno controllato 69.093 persone. DI queste sono state sanzionate 126 e 10 denunciate per allontanamento dall'abitazione in violazione dell'obbligo di quarantena per positività al virus. Lo rende noto il Viminale. Verificati anche 22.454 attività ed esercizi commerciali, nell'ambito della quali sono stati sanzionati 18 titolari ed emessi 6 provvedimenti di chiusura. (Rin)