Torino: la Città metropolitana dice no alla nuova vasca nella discarica di Torrazza

- La Città metropolitana di Torino, con determina, ha negato oggi la costruzione della nona cella per rifiuti pericolosi e non pericolosi all’interno della discarica di Torrazza Piemonte (Torino). Il provvedimento è giunto dopo la presentazione di un’istanza da parte della società “La Torrazza srl”, proprietaria dell’impianto che ha sede nel territorio del comune del chivassese, per la realizzazione di una nuova vasca che si sarebbe aggiunta a quelle già presenti all’interno dell’area di circa 210 mila metri quadri, attiva dal 1981, dove si svolgono attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi e pericolosi compresi quelli contenenti amianto. La gestione delle vecchie celle, con lo smaltimento di rifiuti industriali, sia speciali che tossico-nocivi (ex categoria 2B ai sensi della D.C.I.27/07/84), era partita con la cella 1 nel 1981 e terminata con la cella 7 nel 1993. Queste celle erano già state individuate quali sorgenti di inquinamento delle acque sotterranee e richiesto l’attivazione delle procedure di bonifica oggi concluse ai sensi dell’attuale normativa. Negli anni Novanta la società aveva avviato le procedure per la realizzazione della cella 8, una vasca con una previsione di volumetria iniziale di ben 700.000 metri cubi, ma nel 1996 il Ministero dell’Ambiente con proprio DEC.VIA era intervenuto ridimensionando il progetto e dimezzando la volumetria a 350.000 metri cubi, oltre ad esplicitare che quello sarebbe stato l’ultimo intervento possibile all’interno del sito inserito in un contesto territoriale caratterizzato da un notevole carico ambientale. (segue) (Rpi)