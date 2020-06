Torino: la Città metropolitana dice no alla nuova vasca nella discarica di Torrazza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2000 anche la Regione Piemonte, a cui competeva l’approvazione del progetto ed il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione della cella 8, aveva confermato le prescrizioni del Ministero. Nel corso del 2014 era stato approvato un poco significativo rimodellamento della cella 8 da parte dell’allora Provincia di Torino che ribadiva come il progetto presentato doveva costituire l’ultimo ampliamento in termini di volumi di smaltimento dell’area in disponibilità della società La Torrazza. Con il passare degli annisi è assistito ad un progressivo processo di urbanizzazione, con la creazione ed il successivo ampliamento di nuove aree residenziali situate a sud dell’area oggetto dell’intervento, ad una distanza di circa 300 metri dalla nuova vasca, una situazione decisamente meno cautelativa anche rispetto alle valutazioni di rischio effettuate dal Ministero. Anche i comuni limitrofihanno sempre espresso le loro contrarietà ad eventuali progetti di espansione e già nel DEC.VIA ministeriale del 1996 si faceva esplicito riferimento alle posizioni contrarie della popolazione. Oggi arriva la decisione della Città metropolitana che pone la parola fine alle richieste per la realizzazione di nuove vasche con il conseguente aumento della quantità di rifiuti in smaltimento. “L’atto – commentano il vicesindaco metropolitano Marco Marocco e la consigliera con delega all’ambiente Barbara Azzarà – mette in evidenza la particolare situazione di quel territorio e interviene tutelando in primis la salute dei cittadini”. (Rpi)