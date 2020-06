Lazio: Zingaretti, da Regione contributo 500 mila euro a fondo Gesù divino lavoratore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio aiuterà con un contributo di 500 mila euro il "fondo Gesù divino lavoratore". "Non potevamo non raccogliere il generoso invito del Papa a una grande alleanza per fare rete ed essere presenti attivamente lì dove la crisi economica scaturita dal Coronavirus può generare nuove solitudini, incertezze, disperazione". Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Ci sarà dunque anche la Regione Lazio accanto al Vicariato di Roma, contribuendo con 500 mila euro al 'fondo Gesù divino lavoratore', istituito con la missione vitale di dare un aiuto concreto a chi sta pagando le conseguenze sociali ed economiche di questa epidemia. Le crisi colpiscono sempre le categorie sociali più fragili, fanno emergere nuove povertà e mettono in discussione la tenuta stessa del patto sociale su cui si basa una comunità. Tutti abbiamo il dovere di dare riposte concrete. Colgo quindi l’occasione - conclude Zingaretti - per ringraziare nuovamente il Papa, dopo l’incontro dello scorso maggio, per la sensibilità dimostrata nei confronti di Roma e dei più fragili: una presenza costante a difesa dei principi di comunità e fratellanza indispensabili per affrontare questo tempo incerto".(Com)