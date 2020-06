Ex Ilva: Re David (Fiom), incontro deludente serve svolta radicale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil annuncia per oggi uno sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti in concomitanza con l'incontro tra le organizzazioni sindacali e il governo per "una situazione diventata da tempo insostenibile e di totale incertezza sul presente e sul futuro" dell'Ex Ilva. "Il governo - spiega in una nota - si è limitato a rappresentare il mancato rispetto degli accordi da parte di ArcelorMittal e a ribadire il giudizio negativo già anticipato sull'ultimo piano presentato. Ma dal governo non è arrivata nessuna risposta su come intende procedere in questa grave situazione di abbandono degli stabilimenti e di crisi occupazionale. Nessuna risposta su quale progetto anche alternativo di ingresso dello Stato, con quante e quali risorse, tendendo anche conto di quelle che possono essere messe a disposizione dal Green new deal. Come pure nessuna risposta alla richiesta del tavolo sulla siderurgia". (segue) (Com)