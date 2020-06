Ex Ilva: Re David (Fiom), incontro deludente serve svolta radicale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro dello Sviluppo economico - continua Re David - ha dichiarato che convocherà un incontro anche con l'azienda la prossima settimana, ma è chiaro che gli incontri non possono continuare ad essere puramente informativi ma è necessaria una svolta radicale nel metodo e nel merito. Deve essere chiaro che per noi resta valido l'accordo sindacale del 6 settembre 2018 che prevede la piena occupazione. Siamo complessivamente insoddisfatti e valuteremo nelle prossime ore le iniziative da intraprendere". (Com)