Lombardia: Astuti (Pd), ripensare dote unica lavoro per aiutare di più i giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto ammontano le risorse impegnate e spese per la Dote unica lavoro, la misura di sostegno per l’inserimento o il reinserimento lavorativo e la qualificazione o riqualificazione professionale dei cittadini lombardi? Lo ha chiesto, con un’interrogazione a risposta immediata, Samuele Astuti, consigliere regionale del Pd e capogruppo in IV Commissione Attività produttive e occupazione, durante la seduta di consiglio regionale di stamani. “È importante, soprattutto in questo momento, tenere monitorato l’andamento di questa misura che deve essere anzi potenziata per sostenere tutti coloro che sono rimasti indietro a causa dell’emergenza sanitaria e soprattutto per i giovani che devono ancora entrare nel mercato del lavoro”, commenta Astuti. (Com)