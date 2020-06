Finlandia: neo ministro Finanze Vanhanen, serve coordinamento Ue su misure di ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ministro delle Finanze della Finlandia, Matti Vanhanen, ha chiesto un coordinamento a livello Ue delle misure di ripresa per attenuare i costi determinante dalle misure restrittive imposte a causa della pandemia di Covid-19. Vanhanen, nel corso della sua prima conferenza stampa dopo la nomina, ha sottolineato le lezioni apprese sull’importanza di coordinare le misure in occasione della crisi finanziaria del 2009, quando ricopriva l’incarico premier del paese scandinavo. “Dobbiamo, in un certo senso, sincronizzare le misure di ripresa. Se tutti lavorano da soli, significa solo che il denaro viene bruciato", ha detto Vanhanen, secondo cui la sfida principale del suo lavoro sarà gestire i costi associati alla pandemia. Vanhanen è stato nominato come nuovo ministro delle Finanze dal Partito di centro. Vanhanen è già stato primo ministro della Finlandia dal 2003 al 2010 e dallo scorso giugno ha ricoperto l’incarico di presidente del parlamento nazionale, l’Eduskunta. In precedenza anche l’europarlamentare Mauri Pekkarinen era stato menzionato dal Partito di centro come possibile incaricato per il posto di ministro delle Finanze. La scelta di un nuovo ministro segue le dimissioni della titolare del dicastero Katri Kulmuni. La leader del Partito di centro è stata costretta a lasciare l’incarico dopo aver ammesso di aver usato dei fondi pubblici, circa 56 mila euro, per pagarsi un corso di formazione per migliorare la sua capacità di parlare in pubblico. Nonostante le dimissioni Kulmuni resterà alla guida della sua forza politica, leader della coalizione di governo finlandese composta da cinque partiti. (Sts)