Roma: Cinema America contro i distributori "vogliono far saltare la nostra rassegna"

- "Cari amici, siamo sotto ricatto. Scriviamo questo appello per chiedere aiuto a ciascuno di voi. Ci stanno costringendo ad annullare la stagione estiva de Il cinema in piazza. Il motivo? La lobby dei distributori e delle catene di multiplex sta bloccando le concessioni dei film perché da tre anni vuole costringerci a rendere l'evento a pagamento". Inizia come una lettera di denuncia il lunghissimo post del Cinema America, l'associazione romana di giovani cinefili che da 4 anni organizza la manifestazione "Il cinema in piazza", un mese di proiezioni gratuite a Trastevere, porto di Ostia e al Casal della Cervelletta a Tor Sapienza. Dopo la notizia i ragazzi del cinema America passano al racconto dell'accaduto, o almeno, alla loro versione dei fatti, facendo il nome dei "presunti colpevoli". "I protagonisti di questo attacco – scrivono - sono chiari e identificabili: l'Anica, presieduta dall'ex sindaco di Roma ed ex ministro dei Beni culturali Francesco Rutelli, e l'Anec, rispettivamente associazioni di categoria dei distributori e dei gestori di sale. Di oltre 140 film richiesti alle case di distribuzione per programmare le rassegne a San Cosimato, Ostia e Cervelletta abbiamo ricevuto più di 120 risposte negative. Non ci autorizzano nemmeno i film di proprietà Rai di autori italiani! Tutti 'no' ad offerte economiche pari o più alte rispetto all'usuale valore di mercato per la proiezione di quelle opere con proiettori Dci. Siamo senza film, costretti a chiedere il vostro aiuto per combattere questa battaglia". (segue) (Rer)