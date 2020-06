Roma: Cinema America contro i distributori "vogliono far saltare la nostra rassegna" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perché questo ostracismo? Anche su questo i ragazzi del cinema America hanno le idee chiare. "Ci accusano di fare 'concorrenza sleale' ma abbiamo sempre esclusivamente proiettato film che hanno concluso il loro periodo di sfruttamento commerciale in sala: davvero volete farci credere che 'Una giornata particolare' metta in crisi 'Avengers' al botteghino? Sarebbe bellissimo, ma non è così. Il nostro evento è gratuito per chi ne fruisce, ma non per l'industria cinematografica, perché ogni estate paghiamo tra i 55.000 e gli 80.000 euro di compensi ai distributori per le proiezioni. Un esempio: per una proiezione di 'Sinfonia d'autunno' di Bergman, film del 1978, abbiamo pagato 1.220 euro. Di fatto, noi – con i nostri partner e sponsor – offriamo il biglietto a voi, ma quel biglietto viene pagato. Per la nuova edizione, in alcuni casi abbiamo offerto il pagamento anticipato di 1.750 euro a film per 500 spettatori: 3,50 euro a spettatore, che in Italia è la parte di un biglietto intero da 7 euro che spetta al distributore. La risposta? Negativa. Fondamentalmente noi paghiamo questi 3,50 euro per ogni persona che vede il film con i soldi che raccogliamo, rinunciando a ricevere dal pubblico gli altri 3,50 euro che ci spetterebbero in quanto esercenti. Vi raccontiamo due episodi per farvi capire cosa negli scorsi anni ha significato per noi questo crescente ostracismo". (segue) (Rer)