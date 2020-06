Roma: Cinema America contro i distributori "vogliono far saltare la nostra rassegna" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vi ricordate quando abbiamo tutti assieme difeso il cinema a San Cosimato? Quei giorni noi stavamo anche lottando senza sosta per ottenere i film. Rischiammo e andammo in conferenza stampa senza tutte le autorizzazioni, fortunatamente ottenendole pochi giorni dopo". Il racconto si fa poi più intricato e all'attacco di una persona precisa, Luigi Lonigro, rappresentate dei distributori in Anica. "L'anno scorso – prosegue il post -, durante le giornate delle aggressioni, il rappresentante dei distributori Anica Luigi Lonigro ci disse che avrebbe voluto aiutarci ma che gli americani (major) non volevano darci i loro film. Allora scrivemmo alle agenzie di distribuzione all'estero, controllando la validità dei loro contratti sul territorio italiano e ottenendo in pochissimi giorni le autorizzazioni per gli stessi film bloccati in Italia. Pochi giorni dopo Lonigro si presentò a San Cosimato a dare la sua solidarietà ai nostri microfoni, mentre in parallelo arrivarono alcune lettere da Londra con l'ordine di annullare tutte le proiezioni di Fox e Warner Bros, con scritto nero su bianco che 'secondo le direttive dell'Anica (il famoso Lonigro) non le avrebbero potute autorizzare'. Ma i contratti erano stati perfezionati, avevamo pagato e perciò abbiamo proiettato e visto tutti assieme Guerre Stellari. A proposito di Lonigro: oltre a essere Presidente della Sezione Distributori di Anica, è il direttore di 01, la casa di distribuzione Rai. A decidere in quali cinema vengono proiettati i film della distribuzione Rai in Puglia e Basilicata è la Class Cinematografica srl, di proprietà al 100 per cento della famiglia Lonigro. Ma non finisce qui: a Bari il Multicinema Galleria programma proprio i film 01 ed è di proprietà al 17 per cento di Luigi Lonigro stesso. Pertanto il pubblico della sala barese, quando vede un film della 01, versa parte del biglietto alla casa di distribuzione diretta da Lonigro, un'altra parte alla famiglia Lonigro e un'altra parte ancora a Lonigro stesso. Avete capito chi dice che facciamo concorrenza sleale?". (segue) (Rer)