Italia-Croazia: Regione Veneto, approvati undici progetti strategici per oltre 81 milioni di euro (2)

- I progetti sono: uno a sostegno dell’innovazione e crescita blu; tre a sostegno della sicurezza e resilienza (adattamento ai cambiamenti climatici; rischio di alluvione; fuoriuscite di petrolio e altri pericoli, incendi e terremoti); quattro a sostegno dell’ambiente e del patrimonio culturale (turismo costiero e dell’entroterra; ambiente marino; pesca e acquacoltura; rifiuti marini); tre a sostegno del trasporto marittimo e costiero sostenibile (trasporto marittimo; mobilità dei passeggeri; servizi nautici). “Con l’approvazione di questi progetti – spiega l’assessore regionale alla programmazione Fondi Ue, Federico Caner –, si completa l’allocazione delle risorse stanziate dalla Commissione europea a beneficio del Programma Italia-Croazia e si dà il via ad una nuova tornata di finanziamenti della cooperazione che per il Veneto e per l’intera area inclusa nel Programma rappresenta una formidabile opportunità sia per i soggetti pubblici che privati, particolarmente utile in questo decisivo periodo di rilancio della nostra economia dopo la gravissima crisi causata dalla pandemia”. (Com)