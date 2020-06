Roma: Salvini su 14enne ucciso, conducente criminale, non esistono droghe light

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario federale della Lega Matteo Salvini, ospite della trasmissione "Aria Pulita" su 7 Gold, ha commentato la morte di un ragazzo di 14 anni, investito ieri sera a Roma da un 22enne risultato poi positivo ad alcol e droga. "Che infame. Guidare ubriachi e drogati è da criminali. Poi a 150 all'ora è una roba che non si può sentire. Per omicidio stradale ti danno al massimo 12 anni, non è che con la galera di questo deficiente, criminale, imbecille restituiremo ai genitori quel ragazzino di 14 anni", ha detto Salvini, ricordando che "la droga fa male, uccide l'anima, il cuore e il cervello. Non esistono droghe leggere, droghe light, droghe simpatiche. La droga è merda". Un messaggio inviato all'indirizzo di "quei cretini che parlano di legalizzare le droghe". (Rem)