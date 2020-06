Regno Unito: commissario Infanzia, istruzione bambini rischia di essere dimenticata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istruzione dei bambini rischia di essere dimenticata nel Regno Unito, dove la priorità è stata data ad aziende e negozi mentre molte scuole non potranno accogliere gli alunni fino a settembre. Questa è l'opinione del commissario per l'Infanzia dell'Inghilterra Anne Longfield. Parlando al programma Radio 4 dell'emittente radiotelevisiva "Bbc", Longfield ha suggerito che il governo dovrebbe impegnarsi per far tornare i bambini a scuola tanto quanto si sta impegnando per riattivare l'economia in seguito alla crisi di coronavirus. "Sono preoccupata che l'istruzione non ottenga la stessa priorità data all'economia, ai posti di lavoro, o al Sistema sanitario nazionale (Nhs). Penso che i bambini rischino di essere dimenticati durante l'allentamento delle misure restrittive", ha dichiarato Longfield. Il commissario per l'Infanzia teme anche che "quasi un decennio di impegno nel restringere il divario educativo vada perduto". Longfield ha affermato che "dobbiamo evitare che in cinque anni, quando un'intera generazione di bambini termina la scuola, i ragazzini svantaggiati abbiano prospettive peggiori perché non hanno ricevuto il supporto di cui avevano bisogno per imparare durante la crisi di coronavirus". Molti bambini rimangono isolati e in situazioni familiari "delicate", ha aggiunto, senza poter accedere all'istruzione a cui avrebbero diritto, mentre altri possono facilmente seguire lezioni online dal computer di casa. "Ci sono almeno un milione di bambini che non hanno le tecnologie o la rete necessaria per imparare da remoto", ha affermato Longfield.(Rel)