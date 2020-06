Speciale difesa: Francia, sindacato propone piano per rilanciare settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Confederazione sindacale francese (Cfe-Cgc) dell'Aeronautica, Spazio e Difesa ha presentato un piano di rilancio per salvare il settore nazionale, duramente colpito dalla crisi del coronavirus. "Aiutare a produrre a lungo termine un aereo pulito entro il 2035 per agevolare la transizione energetica è un'esigenza forte del governo e un'evidenza ma se in parallelo non viene fatto nient'altro a breve e a medio termine tutto sarà morto", afferma il sindacato, che rappresenta più del 30 per cento dei lavoratori impiegati nel Gruppo delle industrie francesi, aeronautiche e spaziali (Gifas). La Cfe-Cgc è a favore del "rilancio del trasporto aereo in associazione con altri Stati" per "rassicurare i passeggeri" e "incitare le compagnie aeree a rinnovare la loro flotta con aerei meno inquinanti". Il sindacato evoca anche una cassa integrazione di "lunga durata" per "preservare i posti di lavoro e le competenze fino a quando la durata della crisi congiunturale non sarà stabilita". Domani, 9 giugno, il governo francese presenterà il piano di aiuti per rilanciare la filiera, che secondo quanto anticipato dal quotidiano "Les Echos" ammonterà a 10 miliardi di euro. (Frp)