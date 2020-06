Speciale difesa: il ministro Guerini visita la sede del comando della missione europea Irini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, accompagnato dal capo di Stato maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, e dal comandante del Comando operativo interforze (Coi), generale di corpo d’armata Luciano Portolano, ha visitato il quartier generale di Eunavfor Med Operazione Irini, situato all’interno del Coi di Centocelle, a Roma. Ad accogliere Guerini è stato il comandante dell’operazione, contrammiraglio Fabio Agostini, e una rappresentanza dello staff multinazionale ed interforze dell’Operation Headquarter. Durante la visita, spiega un comunicato del ministero della Difesa, l’ammiraglio Agostini ha illustrato le attività di Irini e i risultati della missione europea che coinvolge oltre all’Italia, che detiene il comando dell’operazione, più di 20 paesi. “Alla missione Irini è stata consegnata un’ambizione politica molto importante perché l’operazione testimonia in parte ciò che l'Europa può fare per affrontare la crisi libica. Come spesso ha detto lo stesso Alto rappresentante (dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Joseph) Borrell, Irini non è la soluzione del problema ma una parte importante della soluzione del problema. L’Operazione Irini ha avviato le sue attività in mare all'inizio del mese di maggio con primi positivi risultati ed è un contributo importante al percorso avviato con la Conferenza di Berlino per la pacificazione e la stabilizzazione in Libia. Una testimonianza che l’Europa c’è anche attraverso il contributo della Difesa. Ringrazio l’ammiraglio Agostini per la conduzione delle attività e ringrazio tutto il personale militare degli altri paesi contributori che vedo qui oggi. Una testimonianza che l’Europa c’è anche attraverso il contributo della Difesa”. (Com)