Speciale difesa: satellite Iran Noor-1 utilizzato per monitorare rotta petroliere inviate in Venezuela

- L’Iran ha utilizzato il nuovo satellite Noor-1 per tracciare la rotta delle petroliere inviate in Venezuela. Lo ha dichiarato il comandante della divisione aerospaziale del corpo dei Guardiani della rivoluzione iraniana, generale Ali Jafarabadi. In un'intervista rilasciata all’agenzia di stampa “Tasnim”, Jafarabadi ha sottolineato il successo del lancio di Noor-1 lo scorso 22 aprile, affermando che il satellite funziona normalmente e si è trasformato in un "laboratorio spaziale reale" per l'Iran. "Nell'Oceano Atlantico, dove l'accesso alle navi è normalmente più difficile, il monitoraggio della posizione delle petroliere e la situazione intorno al loro è stato inserito all’interno delle operazioni di Noor-1”, ha dichiarato Jafarabadi. Il Noor-1 è il primo satellite dell'Iran con applicazione nel settore della difesa ed è stato lanciato in orbita dal vettore Qassed, il primo lanciatore satellitare a tre fasi interamente costruito in Iran. (Res)