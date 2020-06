Speciale difesa: le reazioni dei politici tedeschi al possibile ritiro delle forze Usa dal paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settimanale “Der Spiegel” ha raccolto le reazioni di alcuni importanti esponenti politici tedeschi, tra sorpresa, preoccupazione e irritazione, alle indiscrezioni, ai piani del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per ridurre gli effettivi delle Forze armate del paese di stanza in Germania da 34.500 a 9.500. L'iniziativa verrebbe avviata da settembre prossimo, con il ridispiegamento dei reparti probabilmente in Polonia. Inoltre, il limite massimo delle truppe statunitensi in territorio tedesco verrebbe stabilito a 25 mila unità di personale. Secondo Juergen Hardt, deputato dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) al Bundestag e responsabile del partito per la Politica estera, Trump è “una spina nel fianco del lento aumento delle spese per la difesa” da parte della Germania e del progetto del gasdotto Nord Stream 2, che collegherà il paese alla Russia attraverso il Mar Baltico. Gli Usa hanno già approvato sanzioni contro l'infrastruttura e si apprestano a votare provvedimenti analoghi. Per Hardt, inoltre, Trump “non deve certamente aver gradito” il rifiuto del cancelliere tedesco Angela Merkel di recarsi a Washington al fine di prendere parte “anche fisicamente” al vertice del G7, organizzato dalla Casa Bianca per questo mese. “Il problema”, ha quindi evidenziato Hardt, è che “Trump sta ostacolando l'Alleanza atlantica e gli interessi di sicurezza degli Stati Uniti”. (segue) (Geb)