Filippine: in cantiere nuove costruzioni su isola contesa nel Mar cinese meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Filippine spenderanno 36 milioni di dollari per costruire nuove strutture sull’isola di Thitu, che si trova nel Mar cinese meridionale e la cui sovranità è rivendicata anche da Cina, Taiwan e Vietnam. Lo ha annunciato oggi il segretario alla Difesa Delfin Lorenzana, facendo sapere che tra i progetti al via vi è anche la riparazione di una pista d’atterraggio sull’isola, nota a Manila con il nome di Pag-asa. Le autorità filippine hanno già completato la realizzazione di un molo che dovrebbe facilitare il trasferimento a Thitu di materiale da costruzione. L’annuncio arriva in un momento di rinnovate tensioni nel Mar cinese meridionale tra la Cina e i suoi avversari, le cui rivendicazioni sono spesso sostenute dagli Stati Uniti. Di recente le Filippine hanno protestato per la decisione della Repubblica popolare di formare due distretti per l’amministrazione di isole in acque territoriali oggetto di disputa. Il 2 giugno scorso, inoltre, citando l’atteggiamento sempre più assertivo di Pechino nel Mar cinese meridionale, l’amministrazione del presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha sospeso la procedura di ritiro del paese dall’accordo Visiting Forces Agreement (Vfa) con gli Stati Uniti, che consente alle forze armate dei due paesi di condurre esercitazioni e operazioni antiterrorismo congiunte. Le Filippine sono una ex colonia ed alleato degli Stati Uniti, ma le relazioni diplomatiche si sono complicate dopo l’elezione del presidente Rodrigo Duterte. Lo scorso febbraio, Manila ha intrapreso il processo per l’uscita dal Visiting Forces Agreement (Vfa), un pilastro della cooperazione tra i due paesi nel campo della difesa. (Res)