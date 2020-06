Università: Lonardo (FI), considerare tutte le lauree uguali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È inaccettabile che il governo consideri alcuni giovani laureati italiani figli di un dio minore. Non è possibile che nei progetti del ministro dell'Università Manfredi alcune lauree siano da considerarsi abilitanti alle professioni ed altre, invece, come nel caso dei laureati in giurisprudenza o in psicologia debbano continuare a subire ritardi per la complessità dei tirocini e degli esami di abilitazione". Lo ha dichiarato in una nota la senatrice di Forza Italia, Sandra Lonardo. "Nella difficile condizione economica in cui versa il Paese, ed in particolare il Mezzogiorno - ha spiegato la senatrice Lonardo - ci saremmo attesi dal ministro un gesto di apertura verso tutti i giovani laureati italiani, consentendo loro un rapido ingresso nel complesso mondo delle professioni. Tutte le lauree vanno considerate uguali e debbano offrire pari opportunità per l'ingresso nel mondo del lavoro e delle professioni. Crediamo che sia fondamentale incoraggiare le libere professioni anche perché si tratta di giovani che investono sulle proprie capacità e con proprie risorse, non chiedendo nulla allo Stato. Rivendichiamo una nostra diversa visione della società volta a premiare il merito e le competenze che sono riconosciute dal mercato e non dalla burocrazia o dal Palazzo", ha concluso Lonardo. (Ren)