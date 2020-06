Ucraina: tre membri del partito Servo del popolo già iscritti a primarie per sindaco Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre membri del partito ucraino Servo del popolo, Mykola Tyshchenko, Oleksandr Dubinskyi e Oleksandr Kachura, prenderanno parte alle primarie indette dalla formazione per la corsa a sindaco di Kiev. Lo ha affermato oggi il nuovo ministro della Cultura ucraino, Oleksandr Tkachenko, ripreso dall’agenzia di stampa “Unian”. Il ministro ha ricordato come l’obiettivo sia “sconfiggere il sindaco uscente (Vitaliy Klitschko) e rendere il gruppo di Servo del popolo il più importante nel Consiglio municipale di Kiev”. Le primarie della formazione dovrebbero tenersi in due fasi, come ha spiegato in precedenza il leader e fondatore di Servo del popolo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. (Rum)