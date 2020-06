Alitalia: Lupo (M5s), stop assalti alla diligenza da politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A "Trovo imbarazzante, sulla base delle dichiarazioni che leggo in giro da ieri, che ancora oggi la politica non abbia capito che deve fare gli interessi delle aziende strategiche non quelli solamente elettorali per di più tirati per la giacchetta". Lo afferma, in una nota la senatrice Giulia Lupo (M5s). "Deve fare l'azionista se sceglie di investire soldi dei contribuenti, dare obiettivi strategici e di performance al Cda e lasciare che questo prepari piani e lavori - aggiunge -. Ma non deve gestire per via diretta aziende come qualcuno tenta di soppiatto di fare con Alitalia. La politica si deve occupare di regole del gioco e, attraverso altri organi da lei nominati, di vigilanza. Oppure alla fine i 3 miliardi serviranno come sempre ad altri e non ad Alitalia?".(com)