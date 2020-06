Ue: Eurostat, in primo trimestre 2020 occupati -0,2 per cento in zona euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di persone occupate è diminuito dello 0,2 per cento nell'area euro e dello 0,1 per cento nell'Unione europea a 27 nel primo trimestre del 2020 rispetto al trimestre precedente. Nel quarto trimestre del 2019, l'occupazione era aumentata dello 0,3 per cento nell'area euro e dello 0,2 per cento nell'Ue. Questi i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, l'occupazione è aumentata dello 0,4 per cento sia nell'area euro sia nell'Ue. Nel primo trimestre del 2020, Lituania (+1,6 per cento), Malta (+1,3 per cento) e Croazia (+1 per cento) hanno registrato la crescita più elevata rispetto al trimestre precedente. I maggiori decrementi sono stati osservati in Spagna (-1 per cento), Bulgaria (-0,9 per cento), Portogallo, Slovacchia e Svezia (tutto -0,5 per cento). I declini più marcati si sono registrati nell'agricoltura, (-1,4 per cento nell'area euro e -0,8 per cento nell'Ue) nel primo trimestre del 2020 rispetto al trimestre precedente. Il settore dell'informazione e della comunicazione ha registrato i maggiori incrementi (rispettivamente +0,7 per cento e +0,9 per cento). Secondo Eurostat, nel primo trimestre 2020, c'erano 209,1 milioni di persone impiegate nell'Ue, di cui 160,4 milioni nell'area euro. In relazione alla pandemia di Covid 19, l'occupazione è diminuita di 0,3 milioni nell'area euro e di 0,2 milioni nell'Ue rispetto al quarto trimestre del 2019. Il numero di ore lavorate è diminuito del 3,1 per cento nell'area euro e del 2,6 per cento nell'Ue nel primo trimestre 2020, rispetto al precedente trimestre. (Beb)