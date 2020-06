Camorra: ministro Difesa Guerini, lo Stato c'è e continua senza tregua la battaglia alle mafie e alla criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, si è complimentato con l'Arma dei Carabinieri per l'operazione condotta dai Ros che vede 59 indagati accusati di crimini tra i quali associazione mafiosa, corruzione elettorale, estorsione e turbata libertà degli incanti. Lo riferisce una nota stampa del ministero della Difesa. "Faccio i complimenti all'Arma dei Carabinieri per la brillante operazione condotta a Napoli contro la camorra. La legalità è un bene primario alla base della nostra Costituzione, lo Stato c'è e continua senza tregua la battaglia alle mafie e alla criminalità", ha affermato Guerini. Il ministro della Difesa ha aggiunto: "Faccio inoltre i complimenti anche per il successo delle altre importanti operazioni condotte questa mattina in tutta Italia da Polizia e Guardia di finanza contro le mafie che distruggono l'economia, lo sviluppo e minano il futuro del Paese".(Res)