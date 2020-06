Ex Ilva: Benamati (Pd), rispettare accordi, acciaio strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'acciaio dell'ex Ilva è "strategico per la siderurgia italiana e per noi gli accordi vanno rispettati". Lo scrive su twitter il vicepresidente commissione Attività produttive di Montecitorio, Gianluca Benamati, commentando le notizie stampa di oggi. "Ci sono altri sforzi economici che ArcelorMittal chiede al Paese e nuovi sacrifici ai lavoratori. L'acciaio dell'ex Ilva è strategico per la siderurgia italiana e per noi gli accordi vanno rispettati. Se però non si è in grado o non si vuole farlo meglio dirlo. Ci saranno altre strade", ha concluso. (Rin)