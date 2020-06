Ue: primo trimestre 2020, consumi famiglie in calo del 4,7 per cento in zona euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il primo trimestre del 2020, la spesa per consumi delle famiglie è diminuita del 4,7 per cento nell'area euro e del 4,3 per cento nell'Unione europea, dopo il +0,1 per cento nell'area euro e il +0,3 per cento nell'Ue nel trimestre precedente. Questi i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea. Le esportazioni sono diminuite del 4,2 per cento nell'area euro e del 3,5 per cento nell'Ue (rispettivamente dopo +0,1 per cento e -0,1 per cento). Le importazioni sono calate del 3,6 per cento nella zona euro e del 3,2 per cento nell'Ue (rispettivamente dopo il +1,9 per cento e il +1,5 per cento). Il declino più marcato si è osservato per il commercio, i trasporti, l'alloggio e il cibo (-6,8 per cento nella zona euro e -6,2 per cento nell'Ue). A seguire, arte, intrattenimento e altri servizi (-6,8 per cento e -6,1 per cento rispettivamente). Infine, agricoltura (-0,8 per cento e -0,7 per cento).(Beb)