Egitto: tre acccordi con la Banca europea per gli investimenti (Bei) su igiene pubblica e trasporti

- Il ministero egiziano della Cooperazione internazionale ha firmato tre accordi la Banca europea per gli investimenti (Bei) nei settori dell'igiene pubblica e dei trasporti. Il dicastero lo ha reso noto in un comunicato. In base agli accordi, il governo del Cairo riceverà 120 milioni di euro in prestito e 2,7 milioni di euro in donazioni dalla Bei. Il prestito si tradurrà nell'espansione e nello sviluppo di un depuratore ad Alessandria, mentre le donazioni saranno impiegato per modernizzare la linea ferroviaria Mansoura-Damietta (1,5 milioni) e per condurre studi di fattibilità sull'ammodernamento della seconda linea della metropolitana cairota (1,2 milioni). (Cae)