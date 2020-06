Fase 3: Mulè (FI), dl Semplificazioni sparito da agenda, governo non è credibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato Giorgio Mulè "la credibilità di un governo si misura dalla capacità di mantenere un impegno". Lo dichiara in una nota nella quale sottolinea come "soprattutto adesso quando si pretendono atti concreti e sull'Italia sono puntati gli occhi dell'Europa. E allora mentre Conte litiga, tanto per cambiare, con i suoi alleati in attesa di passare dagli Stati 'caporali' a quelli 'generali', sarà il caso di avere un briciolo di serietà. Si tratta di merce rara a palazzo Chigi. Il 14 maggio - continua - la ministra dei Trasporti convocava una conferenza stampa e dichiarava: 'Le norme sugli appalti e sull'edilizia le abbiamo sostanzialmente definite e andranno nel dl Semplificazioni, quindi tra 15 giorni saranno in Gazzetta ufficiale'. Oggi è il 9 giugno, del dl Semplificazioni non c'è traccia e non è lontanamente all'orizzonte. Non è serio - incalza il deputato forzista -, chi deve investire ha bisogno di certezze. E in gioco c'è la credibilità e l'affidabilità del Paese agli occhi del mondo: non si gioca con il futuro dell'Italia", conclude. (Com)