Tanzania: leader opposizione Mbowe aggredito e ferito da ignoti a Dodoma

- Il leader dell'opposizione della Tanzania, Freeman Mbowe, è stato aggredito e ferito da un gruppo di ignoti nella capitale Dodoma. È quanto denunciato dal portavoce del partito Chadema, di cui Mbowe è il leader, precisando che questi stava tornando a casa lunedì sera quando gli aggressori lo hanno colpito ferendolo ad una gamba. Mbowe è stato in seguito trasportato in ospedale. Il leader dell’opposizione aveva di recente fortemente criticato la risposta del presidente John Magufuli alla pandemia di coronavirus, accusandolo di promuovere politiche che potrebbero danneggiare la salute dei tanzaniani. Il presidente Magufuli in passato ha accusato i funzionari sanitari del paese di aver “ingigantito” l’emergenzza legata al Covid-19 e nei giorni scorsi dichiarato il paese “libero dal coronavirus” grazie alle preghiere dei cittadini. Nel paese si contano finora 509 casi e 21 decessi.(Res)