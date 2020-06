Cina: ricerca di Harvard, coronavirus potrebbe essersi diffuso già ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coronavirus che ha causato la Covid-19 potrebbe essersi diffuso in Cina già nell'agosto del 2019. Lo rivela uno studio della Harvard Medical School basato su immagini satellitari di viaggi verso gli ospedali e sui dati dei motori di ricerca. Secondo quanto riferisce il quotidiano "The Straits Times", i ricercatori hanno utilizzato immagini satellitari ad alta risoluzione di parcheggi ospedalieri a Wuhan – focolaio originario della pandemia in Cina – e dati relativi alle ricerche online su sintomi come "tosse" e "dissenteria". Secondo la ricerca, l'aumento del traffico ospedaliero e dei dati sui sintomi a Wuhan ha preceduto l'inizio documentato della pandemia di Sars-CoV-2 nel dicembre 2019. Sebbene non sia possibile confermare se l'aumento di questi volumi fosse direttamente correlato al nuovo virus, secondo la ricerca le prove supportano l'idea che l'emergenza sia iniziata prima dell'identificazione nel mercato dei frutti di mare di Wuhan. Questi risultati confermano anche l'ipotesi che il virus sia emerso naturalmente nella Cina meridionale e che potenzialmente fosse già in circolazione al momento in cui è scoppiato il focolaio di Wuhan. Secondo la ricerca, ad agosto si è registrato un aumento delle ricerche online correlate alla dissenteria che non è stato riscontrato nelle precedenti stagioni influenzali o rispecchiato nei dati di ricerca sulla tosse. La ricerca ha inoltre evidenziato un forte aumento dell'occupazione dei parcheggi ospedalieri nell'agosto 2019.(Cip)