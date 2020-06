Milano: incendio in cantina a Rozzano, un ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è divampato questa mattina in una cantina in una palazzina di quattro piani di via dei Narcisi a Rozzano, nel Milanese. Sul posto sono intervenuti con sei automezzi i vigili del fuoco di Milano, che hanno evacuato in via precauzionale tutto lo stabile e domato le fiamme. Secondo quanto riferito dal comando provinciale di via Messina una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale in codice giallo.(Rem)