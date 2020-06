Romania: nel primo trimestre 2020 crescita Pil al 2,4 per cento trainata da consumi privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita dell'economia romena nel primo trimestre di quest'anno è stata pari al 2,4 per cento grazie principalmente ai consumi delle famiglie, il cui volume è aumentato del 3,8 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di Statistica (Ins) con un comunicato. Gli investimenti hanno contribuito con lo 0,9 per cento alla crescita del Pil; mentre le esportazioni hanno dato contributo negativo del - 3,2 per cento. Rispetto al quarto trimestre del 2019, il prodotto interno lordo nel primo trimestre 2020 è stato superiore dello 0,3 per cento. (Rob)