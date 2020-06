Infrastrutture: spagnola Indra si aggiudica contratto da 10,8 milioni per rete ferroviaria Baltico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia spagnola Indra, attraverso la filiale Prointec, si è aggiudicata un contratto da 10,8 milioni di euro per la realizzazione di una parte della rete ferroviaria per passeggeri e merci (93,5 km) che collegherà le capitali di Estonia, Lettonia e Lituania con il resto d'Europa. Indra realizzerà il progetto insieme alla tedesca Obermeyer, una delle maggiori società di consulenza ingegneristica. Indra ha spiegato che la maggiore novità del progetto è l'utilizzo della metodologia "Modellizzazione delle informazioni di costruzione" (Bim) che permetterà di "centralizzare tutte le informazioni in un modello digitale 3D, effettuare simulazioni, ottimizzare la progettazione e ottenere importanti risparmi". Secondo i dati forniti da Indra, entro il 2025 la digitalizzazione su larga scala genererà un risparmio annuo compreso tra il 13 per cento e il 21 per cento in fase di progettazione e costruzione delle infrastrutture, e tra il 10 per cento e il 17 per cento in fase operativa. (Spm)