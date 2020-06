Scuola: Fratoianni (Leu), per ripartire a settembre serve piano straordinario di investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far ripartire la scuola a settembre è necessario un piano pluriennale di investimenti: lo afferma il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, presentando il pacchetto di proposte all’indomani della fine dell’anno scolastico segnato dall’emergenza Covid19 e dallo sciopero delle organizzazioni sindacali, e alla vigilia dei mesi estivi, determinanti per la ripartenza della scuola a settembre. "Dopo l’emergenza sanitaria per la pandemia la normalità non può bastare. E non c’è una ripartenza senza la centralità della scuola. E non c’è ripartenza della scuola senza un suo forte rilancio. Per questo - si legge in una nota - pensiamo che sia questo il momento per proporre un piano pluriennale di investimenti, un vero e proprio shock per un settore determinante per il futuro del nostro Paese, umiliato d troppi anni. Proponiamo per questo alle altre forze politiche, al governo, al mondo della scuola un piano in 8 punti su cui confrontarsi", ha detto. "Non si può continuare ad avere le 'classi pollaio', - prosegue l’esponente di Leu - le classi devono avere al massimo 15 alunni. Serve un aumento degli organici del personale scolastico di almeno altri 100mila posti. Per anni abbiamo assistito alle chiusure delle scuole nei piccoli centri e nelle aree interne. Occorre invertire questa tendenza, e riaprire ciò che è stato chiuso immotivatamente. Serve un aumento dei fondi per l’edilizia scolastica, con arredi innovativi e connessione banda larga Non sono più rinviabili gli interventi per il diritto allo studio a partire dai libri di testo gratuiti, e un Piano nazionale contro la povertà educativa e la dispersione scolastica. Per la Scuola del futuro serve la presenza, innovativa e digitale . Infine è necessario pensare a Patti educativi di comunità con terzo settore e istituzioni per progetti culturali", si legge. "Solo così la scuola pubblica può tornare ad avere centralità, ma per fare tutto questo, e per non limitarsi a slogan di propaganda, servono almeno 15 miliardi di euro, che possono essere individuati - conclude Fratoianni - nel Recovery Fund. Ma già dal DL Rilancio è possibile mettere in campo i primi interventi, per riuscire ad avere tutti e tutte in classe a settembre", ha concluso. (Com)