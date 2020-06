Roma: giro di spaccio da 300mila euro al mese, smantellata organizzazione a Tor Bella Monaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giro di spaccio da 10mila euro al giorno, 300mila euro al mese, diretto da due fratellastri che, dal carcere, amministravano una organizzazione che gestiva una delle piazze di Tor Bella Monaca. Dalle prime luci dell’alba, i militari dei Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di finanza di Roma hanno eseguito 42 misure cautelari, 32 persone arrestate e condotte in carcere e 10 divieti di dimora a Roma, tutti appartenenti a un’organizzazione criminale dedita al narcotraffico, radicata nella Capitale e con base operativa e logistica nel quartiere di Tor Bella Monaca, nelle operazioni Gerico II dei carabinieri e Marrakesh della Guardia di finanza. L'R10, il complesso di alloggi popolari di via Scozza a Tor Bella Monaca, era più volte finito al centro di operazioni antidroga a cui si è arrivati anche attraverso le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. A tenere le fila dell’organizzazione erano i due fratellastri Manolo Romano, alias Pisolo e Leonardo Bevilacqua alias Bruno lo zingaro, entrambi detenuti. I due, infatti, coordinavano le attività fornendo indicazioni ai diretti fiduciari per il tramite della compagna del più grande dei due fratelli, attraverso la quale ricevevano anche il sostentamento, con il denaro provento dello spaccio, necessario per il mantenimento della famiglia ed il pagamento delle spese legali. (segue) (Rer)