Roma: giro di spaccio da 300mila euro al mese, smantellata organizzazione a Tor Bella Monaca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pedigree criminale dei due era ampiamente noto per fatti di violenza che li avevano visti anche sequestrare un minorenne figlio di un pregiudicato che, a loro dire non aveva onorato pagamento di una partita di droga. Figure apicali dell'organizzazione sgominata da carabinieri e finanzieri sono anche altri pregiudicati che avevano il delicato compito di custodire la droga e che si avvaleva di manodopera nordafricana. Nel corso dell'indagine è emerso, in particolare, che i proventi dello spaccio, quantificati in oltre 10mila euro al giorno, erano suddivisi in base a un preciso criterio di riparto: l’80 per cento al capo; il 15 per cento agli incaricati del confezionamento e del rifornimento dello stupefacente e il restante 5 per cento agli spacciatori. Per le vedette la remunerazione, fissa, ammontava a 100 euro al giorno. A chi non rispettava le “regole” stabilite dai vertici, invece, veniva applicata la decurtazione della paga giornaliera o addirittura punizioni corporali. Questo è quanto accaduto a uno dei capi piazza, pestato e allontanato dall’organizzazione perché accusato di aver pagato parte della merce con soldi falsi. (segue) (Rer)