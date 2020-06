Roma: giro di spaccio da 300mila euro al mese, smantellata organizzazione a Tor Bella Monaca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una struttura piramidale dell'organizzazione quindi, con ruoli ben determinati per gestire una piazza di spaccio aperta 24 ore su 24 con turni prestabiliti, sia di spacciatori che di vedette che nascondevano la droga nelle aiuole, sotto le piante, sotto delle pietre, dietro ai muretti, negli androni dei palazzi e così via. Lo spaccio sulla pubblica via rappresentava una vera e propria strategia di marketing adottata dalla piazza di spaccio per garantire introiti più remunerativi, in quanto pur essendo un’attività molto rischiosa per i vari spacciatori, è, allo stesso tempo, considerato il modo per attirare più clienti, i quali sarebbero titubanti ad entrare in un vicolo chiuso o in un portone per comprare gli stupefacenti. L'identikit dello spacciatore non era caratterizzante: sono stati individuati spacciatori di età compresa tra i 17 e i 45 anni, sia uomini che donne e di diverse nazionalità. Il mutuo assistenzialismo fra gli associati in caso di arresto ricorda sempre più le organizzazioni campane: una parte dei guadagni, infatti, è destinata al sostentamento dei sodali che, in caso di arresto, vengono immediatamente rimpiazzati. Un giro d’affari dell’organizzazione stimato dagli inquirenti in circa 300mila euro al mese. Contestualmente alle misure cautelari personali il Nucleo investigativo dei carabinieri di Frascati sta procedendo anche al sequestro preventivo di un’immobile, a Zagarolo e di due autovetture, riconducibili alla compagna di uno dei reggenti del sodalizio, per un valore complessivo di circa 300mila euro. Nelle fasi esecutive dell’operazione, inoltre, sono stati rinvenuti e sequestrati denaro contante, orologi di valore, auto e moto per circa 200mila euro. (Rer)