Iran: magistratura iraniana, arrestate finora 6 persone per abbattimento jet ucraino

- Il portavoce della magistratura iraniana, Gholam Hossein Esmaeili, ha confermato oggi che finora le autorità hanno arrestato sei persone in relazione all'abbattimento dovuto a un "errore umano" del jet ucraino lo scorso 8 gennaio sui cieli di Teheran, che provocò al morte di tutte le 176 persone a bordo. Parlando oggi in una conferenza stampa, il portavoce della magistratura iraniana ha dichiarato che dei sei arrestati, tre sono stati rilasciati su cauzione negli ultimi giorni, mentre altri tre restano in custodia. Per Esmaeili, le indagini sull'accaduto sarebbero vicine alla conclusione, ma resta in sospeso la questione delle scatole nere del Boeing 737-800 della Ukraine International Airlines.(Res)