Fase 3: Fornaro (Leu), da Colao utile contributo ma le scelte spettano alla politica

- Il comitato coordinato da Colao ha svolto un lavoro utile, ma a ognuno il suo mestiere. È quanto afferma in una nota il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera Federico Fornaro. La task force guidata da Colao, secondo Fornaro, ha prodotto "contributi progettuali utili e altri francamente poco condivisibili. Siamo fiduciosi che dagli 'Stati generali dell'economia' potranno uscire altri spunti e idee utili e interessanti, ma la politica non può sottrarsi alle proprie responsabilità che non sono soltanto quelle di fare sintesi ma di indicare un'idea di sviluppo e di coesione del Paese nella prospettiva della riconversione ecologica della nostra società. Alla base della visione del futuro che il governo dovrà delineare per uscire dalla crisi, quindi - sottolinea il deputato di Leu - ci dovranno essere valori fondamentali quali quelli della lotta alle diseguaglianze, della giustizia sociale e del contrasto allo svilimento del lavoro". (Com)