Lazio: Confapi e Aniem, bene intesa Regione-Comune Roma su piani di zona

- Soddisfazione per il protocollo d'intesa tra Regione Lazio e Comune di Roma per i piani di zona e sugli investimenti annunciati dalla Regione Lazio. "Ma ora il Comune di Roma faccia la sua parte, investendo immediatamente tutte le somme disponibili, ma soprattutto consentendo l'immediato cantieramento di tutte le iniziative private possibili". Lo affermano in una nota Confapi Lazio e Aniem Lazio. Le Associazioni sottolineano i dati allarmanti di marzo e aprile: a marzo un 50 per cento di crollo delle ore lavorate nel settore edile e ad aprile i dati non potranno che essere peggiori. "La collaborazione fra istituzioni Comune e Regione ha prodotto un eccellente risultato, con l'investimento della Regione Lazio di circa 50 milioni di Euro finalizzati al completamento delle urbanizzazioni di alcuni piani di zona", dice Matteo D'Onofrio, presidente di Aniem Lazio."Tale investimento - continua D'Onofrio - darà un triplice beneficio: il completamento di opere indispensabili e da lungo tempo attese dai cittadini; l'immissione immediata nell'economia reale della città di un importo economico importante subito cantierabile, utilissimo per il riavvio dell'economia, che consentirà anche di sostenere il mantenimento dei posti di lavoro nel settore dell'edilizia, il vero problema sociale a partire dal mese di settembre". (segue) (Com)