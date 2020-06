El Salvador: coronavirus, Corte suprema azzera decreti che istituiscono la quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema del Salvador (Corte Suprema de Justicia) ha dichiarato incostituzionali i decreti con cui il ministero della Salute ha disposto la quarantena obbligatoria domiciliare e lo stato di emergenza nel paese. Il verdetto, che prolunga il serrato braccio di ferro istituzionale aperto con la crisi sanitaria del nuovo coronavirus, spinge governo e parlamento a produrre entro cinque giorni un testo che possa istituire misure di isolamento sociale non in contrasto con la Carta. Passato il termine, la rigida normativa imposta per arginare i contagi si dovrà intendere decaduta. Dura la reazione del presidente Nayib Bukele, deciso - sin dall'inizio della crisi - a misure energiche per contenere l'allarme sanitario. La corte "ci ha appena ordinato, entro cinque giorni, si assassinare decine di migliaia di salvadoregni", ha scritto il capo dello stato in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (segue) (Mec)