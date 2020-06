El Salvador: coronavirus, Corte suprema azzera decreti che istituiscono la quarantena (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervento della Corte minaccia ora il prosieguo del calendario predisposto dal governo, d'intesa con gli imprenditori, per far ripartire il piccolo paese centroamericano dopo lo stop imposto dalla crisi sanitaria. Una strategia che si sarebbe dovuta sviluppare a partire dal 16 giugno con cinque tape di 21 giorni ciascuna. Ogni tre settimane si sarebbero disposte riaperture a diversi settori economici, con preferenza per quelli che garantiscono maggiore apporto al prodotto interno lordo nazionale. Ricevuto lo stop dalla corte, Bukele ha promesso comunque di rilanciare il paese "con l'appoggio della gran parte del settore privato, dei sindaci, dei lavoratori, degli specialisti, dei medici, del personale che sta lottando in prima linea e del popolo salvadoregno. E sorprenderemo il mondo", ha assicurato Bukele. El Salvador solo il 18 marzo, con la prima delle 56 morti il 31 marzo e 3.104 contagi ad oggi. (Mec)